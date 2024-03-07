Швеція офіційно доєдналася до НАТО

Швеція офіційно приєдналася до НАТО. Вона стала 32-м членом Альянсу.

Про це йдеться у відповідному протоколі про приєднання, що опублікований на сайті Держдепу США.

Уже 11 березня над штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі піднімуть шведський прапор.

Швеція і Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія приєдналася до блоку у квітні 2023 року.

А ось із 30 країн НАТО вступ Швеції не ратифікували лише Туреччина й Угорщина, проте 25 січня 2024 року Туреччина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО. Раніше Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.

До 26 лютого 2024 року Угорщина залишалася єдиною країною-членом Альянсу, яка до цього часу не ратифікувала заявку Стокгольму і відкрито гальмувала вступ країни. Причини були різні: парламент зайнятий, у фракціях точаться дебати, потрібно вирішити конфлікт зі шведами та зустрітися з премʼєр-міністром Швеції.

Уряд угорського премʼєра Орбана вважав, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині. Однак коли премʼєр Швеції Ульф Крістерссон приїхав до Угорщини та зустрівся з тамтешнім колегою Віктором Орбаном, позиція країни перестала бути категоричною.