Туреччина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно затвердив ратифікацію членства Швеції в НАТО, підписавши відповідний протокол.

Протокол опублікували ввечері 25 січня в офіційному віснику Туреччини, що означає набуття ним чинності. Отже, Анкара повністю закрила це питання.

Угорщина залишилася останньою країною, яка затримує процес розширення Альянсу. Утім, країна переконує, що зробить це найближчим часом.