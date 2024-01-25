Туреччина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно затвердив ратифікацію членства Швеції в НАТО, підписавши відповідний протокол.
Протокол опублікували ввечері 25 січня в офіційному віснику Туреччини, що означає набуття ним чинності. Отже, Анкара повністю закрила це питання.
Угорщина залишилася останньою країною, яка затримує процес розширення Альянсу. Утім, країна переконує, що зробить це найближчим часом.
- Швеція і Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія приєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції не ратифікували лише Туреччина й Угорщина. Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- Водночас влітку 2023 року парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Уряд угорського премʼєра Орбана вважає, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині. Пізніше, у липні, Угорщина заявила, що підтримує вступ Швеції до НАТО. Однак Орбан розповідав, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж Будапешт схвалить заявку Стокгольму на членство. Швеція критикує угорську політику зближення з росією.