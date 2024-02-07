Латвія запроваджує обовʼязкову строкову службу на тлі побоювань щодо війни з росією

Латвія запроваджує обовʼязкову строкову службу для чоловіків віком від 18 до 27 років, щоб стримати росію від вторгнення в Європу.

Про це виданню The Telegraph повідомив латвійський міністр закордонних справ Крішʼяніс Каріньш.

Таке рішення набуло чинності на початку січня, за кілька тижнів до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Ми знову внесли проєкт. Ми використовуємо це для збільшення розміру нашого активного й готового резерву», — сказав Каріньш.

У війську матимуть прослужити всі чоловіки віком від 18 до 27 років, включно з тими, хто перебуває за кордоном. Відмова від служби загрожує штрафом або вʼязницею. Винятки передбачені для латвійців, які мають подвійне громадянство та вже відслужили за кордоном, а також для тих, хто має проблеми зі здоровʼям, і для батьків-одинаків.

План Латвії полягає в тому, щоб мати 61 тисячу боєздатних військовослужбовців, розподілених між діючими військами та резервними частинами.

З моменту відновлення військової повинності виступило достатньо добровольців, тож владі поки не доводилося проводити випадковий відбір для поповнення рядів.

«Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали та політичні класи чітко бачили, що напрямок Європи є забороненим», — сказав Каріньш.

Голова МЗС зазначив, що призовники навчатимуться необхідним навичкам у «професійних підрозділах», чоловіки мають бути повністю готовими до бою. Вони отримуватимуть щомісячну зарплату до €300, а також їм дозволятимуть взяти відпустку до одного місяця.

Як зазначає видання, раніше цього місяця Латвія, Естонія та Литва, домовилися створити «спільну лінію оборони» вздовж своїх кордонів з росією та Білоруссю. В рамках угоди мали б збудувати сотні бункерів та інших оборонних споруд вздовж кордонів.

За словами голови латвійського МЗС, навіть якщо Україна звільнить всю захоплену росією територію, і війна закінчиться, рф все одно буде загрозою.

«Зараз я не бачу жодної прямої військової загрози для країн НАТО, і є багато аргументів на користь того, що такий сценарій уявити дуже важко. Втім ми стверджуємо: те, що це важко уявити, не означає, що цього не спробують зробити, тому ми маємо просто бути готовими» — додав Каріньш.

На території НАТО вже не перший день точаться дебати про те, як найкраще підготуватися до потенційної війни, зокрема у Великій Британії нещодавно закликали розглянути відновлення призову.

Як пишуть у виданні, раніше цього місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що росія може напасти на НАТО в найближчі пʼять-вісім років. Перед цим голова Військового комітету Альянсу, нідерландський адмірал Роб Бауер також закликав Захід готуватися до війни з рф у найближчі 20 років.

На тлі останніх побоювань щодо назріваючого конфлікту Латвія планує до 2027 року збільшити свій оборонний бюджет до 3% ВВП — цього року він становить 2,4%. Країна також нарощує свій військовий потенціал, укладаючи великі угоди з Німеччиною та США про закупівлі ППО та ракетних установок.

«Якщо росія досягне успіху в Україні, то вирішить, що «все зробила правильно», тож там прагнутимуть і надалі застосувати силу. Зупинити їх пізніше коштуватиме більше грошей і життів солдатів НАТО. Це ситуація, в якій ми не хочемо опинитися ніколи», — сказав Каріньш.

Він додав, що набагато розумніше підтримувати Україну, оскільки тим самим Альянс зміцнює власну оборону.