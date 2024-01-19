Високопосадовець НАТО закликає Захід готуватися до всеосяжної війни з росією

Голова Військового комітету Альянсу, нідерландський адмірал Роб Бауер після зустрічі керівників оборони НАТО заявив у коментарях журналістам, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з росією.

Бауер сказав, що збройні сили вже готуються до можливого протистояння, утім, громадяни теж мають бути готовими до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.

«Ми маємо усвідомити, що не факт, що ми живемо в мирі. І тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з росією. Утім, дискусія набагато ширша. Це також промислова база і люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль», — сказав Бауер.

Адмірал додав, що не все можливо спланувати й не все буде спокійно протягом наступних 20 років.