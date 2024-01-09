У Швеції влада закликає суспільство готуватися до можливої війни

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

Про це вони заявили на щорічній конференції з оборони Folk och Försvar.

За словами міністра Боліна, ситуація є серйозною, він висловив занепокоєння тим, що модернізація цивільної оборони відбувається недостатньо швидко.

«Усім шведам необхідно діяти вже зараз, щоб підвищити стійкість країни у разі війни. Мир не є нерухомою константою. Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційно, більш прямо і ясно: у Швеції може бути війна», — сказав Болін та закликав громадян допомогти збудувати «тотальну оборону» Швеції.

Його думку поділяє головнокомандувач Збройних сил Бюден, який підкреслив, що «це дуже серйозна ситуація».

«Тепер справа за тим, щоб перейти від слів і розуміння до дій!» — сказав Бюден.

За його словами, в останні роки багато було зроблено для зміцнення безпеки країни. Крім того, Швеція перебуває на порозі вступу до НАТО.

«Ми повинні усвідомлювати, наскільки серйозною є ця ситуація… Подивіться новини з України і поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Що більше людей, які думають, розмірковують і готуються, то сильнішим є наше суспільство», — підкреслив він.

У разі війни «сильне громадянське суспільство» є більш важливим, ніж будь-коли, додав головнокомандувач.