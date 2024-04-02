У Киргизстані вслід за Казахстаном та росією ухвалили закон про «іноагентів»

Президент Киргизстану Садір Жапаров підписав закон про «іноземних агентів».

Про це він повідомив у Facebook.

Відтепер усі неурядові організації, які працюють у Киргизстані, повинні реєструватися в Міністерстві юстиції.

«Я підписав закон, який представляє інтерес для громадськості, неурядових організацій та їхніх зарубіжних партнерів», — написав Жапаров.

Водночас він звинуватив неурядові організації в тому, що вони протягом 30 років працювали в Киргизстані й нікому не звітували, а лише «відкривали банківські рахунки, брали гроші в іноземних донорів і використовували їх на власний розсуд, зокрема в особистих цілях».

Новий киргизький закон є фактично аналогом до російського та казахського.

У росії ухвалили закон про іноземних агентів ще у 2012 році, коли путін повернувся на посаду президента. Ці закони ставали щоразу жорсткішими, зараз іноземним агентом в росії можуть визнати будь-яку фізичну особу чи медіа, які «займаються політичною діяльністю» й отримують фінансування з-за кордону. За невиконання закону (маркування про «іноагентство», щорічні декларації, внесення в реєстр) можлива навіть кримінальна відповідальність. Щотижня російська влада оголошує нові списки іноземних агентів, куди зазвичай входять опозиційні журналісти, правозахисники, лідери думок.