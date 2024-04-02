У Киргизстані вслід за Казахстаном та росією ухвалили закон про «іноагентів»

Президент Киргизстану Садір Жапаров підписав закон про «іноземних агентів».
Про це він повідомив у Facebook.
Відтепер усі неурядові організації, які працюють у Киргизстані, повинні реєструватися в Міністерстві юстиції.
«Я підписав закон, який представляє інтерес для громадськості, неурядових організацій та їхніх зарубіжних партнерів», — написав Жапаров.
Водночас він звинуватив неурядові організації в тому, що вони протягом 30 років працювали в Киргизстані й нікому не звітували, а лише «відкривали банківські рахунки, брали гроші в іноземних донорів і використовували їх на власний розсуд, зокрема в особистих цілях».
Новий киргизький закон є фактично аналогом до російського та казахського.
У росії ухвалили закон про іноземних агентів ще у 2012 році, коли путін повернувся на посаду президента. Ці закони ставали щоразу жорсткішими, зараз іноземним агентом в росії можуть визнати будь-яку фізичну особу чи медіа, які «займаються політичною діяльністю» й отримують фінансування з-за кордону. За невиконання закону (маркування про «іноагентство», щорічні декларації, внесення в реєстр) можлива навіть кримінальна відповідальність. Щотижня російська влада оголошує нові списки іноземних агентів, куди зазвичай входять опозиційні журналісти, правозахисники, лідери думок.
- У Казахстані у вересні 2023 року зʼявився аналог російського реєстру іноагентів.
- У березні 2023 року парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Цим документом влада хотіла запровадити реєстр так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та ЗМІ, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Законопроєкт називали калькою російського закону про іноагентів. Через це сотні людей вийшли на протести. Поліція жорстоко розганяла мітингувальників, використовуючи сльозогінний газ і водомети. В Європарламенті закликали Грузію утриматись від закону про іноагентів, бо він би поставив під питання подальший проєвропейський шлях Грузії. 10 березня парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про іноагентів, проваливши голосування.