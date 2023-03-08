У Грузії спецпризначенці відігнали протестувальників від будівлі парламенту. Серед активістів є постраждалі та затримані

У ніч проти 8 березня спецпризначенці відігнали людей, які протестували перед будівлею парламенту Грузії, та зайняли прилеглі вулиці.
Про це пише проєкт «Радіо Свобода» «Ехо Кавказу».
Протестувальники перебувають за барикадами силовиків. Поліція розганяла активістів водою та сльозогінним газом. Кілька людей постраждали, також є затримані. Скільки саме — поки що невідомо.
- Парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який також називають законопроєктом про «іноземних агентів» — на зразок російського. На тлі схвалення документа під будівлею парламенту відбувався протест, на який прийшли десятки тисяч людей. Там спалахнули сутички, мітингувальники прорвали барикаду, встановлену перед будівлею парламенту.
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала учасників демонстрації біля парламенту й закликала правлячу партію «Грузинська мрія» відмовитися від ухвалення законопроєкту про «іноагентів». Вона пообіцяла, що інакше накладе вето на законопроєкт.