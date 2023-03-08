В Європарламенті закликали Грузію утриматись від закону про «іноагентів». Поліція знову розганяє мітингувальників

Група з 16 депутатів Європарламенту звернулась до парламенту Грузії та закликала його утриматись від «подальших спроб дискредитації та обмеження ролі громадянського суспільства», маючи на увазі скандальний законопроєкт про «іноагентів» .

Депутати наголосили, що закон не відповідає європейським стандартам і цінностям та ставить під питання подальший проєвропейський шлях Грузії.

Тим часом у Тбілісі зібралося 40 тисяч мітингувальників, вони оточили будівлю парламенту та намагаються штурмувати її. Своєю чергою поліція окрім водометів, застосувала сльозогінний газ.

7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про «іноагентів». Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус «іноагентів». Це фактично копія російського закону. Після ухвалення законопроєкту в Тбілісі почалися масові протести, до учасників акції застосували водомети, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У перший день протестів затримали 66 людей.

У ЄС заявили, що законопроєкт суперечить умовам вступу країни до блоку, посольство США в Грузії назвало ухвалення цього документа «чорним днем для грузинської демократії», а президент Саломе Зурабішвілі заявила, що ветує закон.