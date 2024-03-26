Опалювальний сезон у Києві планують завершити 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Уже з цього четверга місто розпочне відключати будинки від опалення. Нагадаю, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів. Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення», — йдеться в повідомленні мера.

Відключення систем опалення у закладах охорони здоровʼя, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах і закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їхніх керівників.

Кличко додав, що попри колосальні ризики та ворожі обстріли Київ пройшов опалювальний сезон стабільно і без збоїв.