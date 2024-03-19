Україна достроково завершить опалювальний сезон

Через сприятливі погодні умови Україна планує цьогоріч завершити опалювальний сезон достроково — наприкінці березня.
Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня», — сказав він.
За його словами, Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку.
«З 2023 року я можу з гордістю заявити, що Україна більше не імпортує газ ні з росії, ні з Європейського Союзу. Ми є самодостатніми», — сказав голова «Нафтогазу».
При цьому він визнав, що через зменшення чисельності населення та послаблення економіки Україна скоротила споживання.
- Україна не буде напряму продовжувати із «Газпромом» чинний контракт про транзит російського газу через свою газотранспортну систему (ГТС), але країна готова до продовження транзиту за ініціативи країн Європейського Союзу.