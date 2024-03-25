Рада Безпеки ООН вперше ухвалила резолюцію з вимогою припинити вогонь у Газі

Рада Безпеки ООН вперше за майже шість місяців війни в Секторі Гази ухвалила резолюцію, яка закликає до «негайного припинення вогню» під час священного для мусульман місяця Рамадан. Про це йдеться у пресрелізі ООН.

Проєкт резолюції підтримали 14 членів Ради Безпеки ООН. США не ветували документ, як це було в минулі рази, утримавшись від голосування. У відповідь на це Ізраїль скасував візит своєї делегації високого рівня до Вашингтона.

Ось що передбачає нова резолюція:

Рада Безпеки вимагає припинити вогонь протягом Рамадану, і цього мають дотримуватися Ізраїль і ХАМАС.

Звільнити заручників та забезпечити доступ до задоволення їхніх медичних та інших гуманітарних потреб. Сторони також мають дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом.

Терміново збільшити постачання гуманітарної допомоги у сектор Гази, посилити захист цивільних там.

Усунути всі перешкоди для надання гуманітарної допомоги у великих масштабах.

До складу Ради Безпеки ООН входять 15 країн-членів — 5 постійних і 10 непостійних. Постійними виступають США, Китай, Франція, Велика Британія і росія. Сама собою резолюція є рекомендацією, за невиконання якої не передбачається відповідальність. Існує ймовірність, що Ізраїль і ХАМАС її проігнорують, оскільки вони досі не досягли двосторонньої угоди про припинення війни й обмін заручниками.