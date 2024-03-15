Ізраїль схвалив плани наступу на Рафах

В офісі премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу схвалили військові оперативні плани для наступу на місто Рафах на півдні Гази. Водночас Ізраїль відправить делегацію до Катару для продовження переговорів про потенційне перемир’я, хоч і відхилив останні вимоги ХАМАС щодо угоди про звільнення заручників, називаючи їх «абсурдними».

Про це пише The Times of Israel.

На засіданні військового кабінету Ізраїлю йшлося, що Рафах залишається останнім великим оплотом ХАМАС у секторі Гази, і тому наступ «необхідний для досягнення цілей війни».

План наступу занепокоїв міжнародну спільноту, зокрема в США та Єгипті, адже в Рафасі перебуває понад мільйон переміщених палестинців. Ізраїль заявив, що планує евакуювати і захистити цивільне населення.

Ізраїль і ХАМАС тижнями намагалися досягти угоди, але кожна зі сторін звинувачувала одна одну в саботажі переговорів і необґрунтованих вимогах. В Ізраїлі стверджують, що не погодяться на жодну угоду, що передбачає остаточне припинення війни, оскільки ХАМАС досі перебуває при владі. ХАМАС вимагає припинити війну і вивести всі війська ЦАХАЛ з Гази замість шеститижневої паузи та часткового виведення, на які Ізраїль уже погодився.