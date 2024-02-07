Ізраїль підтвердив загибель 31 зі 136 заручників, які залишаються в полоні ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю підтвердила загибель 31 зі 136 заручників, які досі залишаються в полоні у бойовиків ХАМАС.

Про це повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.

Хагарі прокоментував публікацію газети The New York Times, яка напередодні з посиланням на ізраїльську розвідку писала про загибель 32 заручників. Видання стверджувало, що 30 заручників загинули від початку нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року, а двоє загинули ще в 2014 році, під час попереднього конфлікту — відтоді їхні тіла утримували в секторі Гази.

Речник ЦАХАЛ уточнив, що зараз Ізраїль підтверджує загибель 31 заручника. Серед них 29 заручників, яких викрали 7 жовтня 2023 року, і солдати Орон Шауль і Хадар Голдін — бойовики ХАМАС викрали їх ще в 2014 році.

«Армія оборони Ізраїлю супроводжує сімʼї заручників у ці складні і важкі дні, наші представники надають сімʼям будь-яку підтверджену інформацію про їхніх близьких», — заявив Хагарі.

За словами єгипетських дипломатів, яких цитує видання The Wall Street Journal, ХАМАС заявив, що йому не відома точна кількість загиблих заручників. Крім того, бойовики стверджували, що деякі з заручників загинули через ізраїльські авіаудари — Ізраїль це заперечує.