В Ізраїлі родичі заручників ХАМАС увірвалися до парламенту. Вони вимагають повернення своїх близьких

У Єрусалимі близько 20 людей увірвалися в кнесет під час засідання з плакатами й фотографіями ізраїльтян, полонених бойовиками ХАМАС. Вони вимагали від влади рішучих дій для звільнення їхніх близьких.
Про це повідомляє Reuters.
Деякі з протестувальників тримали таблички з написом «Ви не сидітимете тут, поки вони там помирають». Вони закликали депутатів викупати заручників. Також вони пропонували розпустити уряд.
Зараз у полоні ХАМАС перебувають близько 130 людей.
Долі заручників сколихнули всю країну — як заявляє влада Ізраїлю, 27 із них загинули. Родичі полонених занепокоєні, що втома від війни може спричинити деяку байдужість до звільнення людей, викрадених ХАМАС. Демонстрації стають дедалі більш агресивними.
Голова фінансового комітету Моше Гафні з «Обʼєднаного юдаїзму Тори» намагався заспокоїти протестувальників. Він сказав родичам заручників, що розуміє їхній біль, утім вихід його партії з правлячої коаліції, чого вимагають деякі виборці, не допоможе.
- В ніч проти 22 січня Армія оборони Ізраїлю почала оточувати великий західний район палестинського міста Хан-Юніс, який межує з гуманітарною зоною. ЦАХАЛ намагається відрізати район від гуманітарної зони, щоб бойовики не могли використовувати її для поповнення своїх запасів, розкрадання гуманітарної допомоги, використання місцевих енергоресурсів, а також як величезне наземне укриття від ізраїльських ударів. Також є міркування, що саме там можуть перебувати деякі вищі лідери ХАМАС або ізраїльські заручники.
- Сьогодні премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув «неприйнятні» умови, які ХАМАС запропонувало для звільнення ізраїльських заручників. За словами Нетаньяху, ХАМАС вимагає припинення війни, виведення військ ЦАХАЛ із сектора Гази та звільнення своїх бойовиків.
- Останніми тижнями в Ізраїлі щосуботи відбуваються акції протесту на підтримку заручників, яких утримують у секторі Гази. Протестувальники збираються на площах, зокрема біля кнесету, а також біля будинків премʼєра Нетаньягу та інших посадовців.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, вбили сотні мирних жителів і захопили заручників. Ізраїль у відповідь почав контртерористичну операцію, а пізніше наземну операцію в секторі Гази.
- Під час чотириденного перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС, що розпочалося 24 листопада, вдалося звільнити 50 ізраїльських жінок і дітей. В обмін на кожного ізраїльського заручника звільняли трьох засуджених за терористичні злочини палестинських вʼязнів, загалом — 150 людей.
- 7 січня Ізраїль заявив, що повністю ліквідував «військову структуру» бойовиків ХАМАС на півночі сектора Гази. Для цього знадобилося три місяці.