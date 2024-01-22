В Ізраїлі родичі заручників ХАМАС увірвалися до парламенту. Вони вимагають повернення своїх близьких

У Єрусалимі близько 20 людей увірвалися в кнесет під час засідання з плакатами й фотографіями ізраїльтян, полонених бойовиками ХАМАС. Вони вимагали від влади рішучих дій для звільнення їхніх близьких.

Про це повідомляє Reuters.

Деякі з протестувальників тримали таблички з написом «Ви не сидітимете тут, поки вони там помирають». Вони закликали депутатів викупати заручників. Також вони пропонували розпустити уряд.

Зараз у полоні ХАМАС перебувають близько 130 людей.

Долі заручників сколихнули всю країну — як заявляє влада Ізраїлю, 27 із них загинули. Родичі полонених занепокоєні, що втома від війни може спричинити деяку байдужість до звільнення людей, викрадених ХАМАС. Демонстрації стають дедалі більш агресивними.

Голова фінансового комітету Моше Гафні з «Обʼєднаного юдаїзму Тори» намагався заспокоїти протестувальників. Він сказав родичам заручників, що розуміє їхній біль, утім вихід його партії з правлячої коаліції, чого вимагають деякі виборці, не допоможе.