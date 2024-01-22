Нетаньягу відкинув умови ХАМАС щодо звільнення ізраїльських заручників

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув «неприйнятні» умови палестинського терористичного угруповання ХАМАС, які бойовики запропонували для звільнення ізраїльських заручників.

Про це пише The Times of Israel.

«ХАМАС вимагає припинення війни і виведення наших військ із сектора Гази в обмін на звільнення наших заручників», — заявив Нетаньягу.

За його словами, ХАМАС також вимагає звільнення бойовиків, які вбили близько 1 200 людей під час нападу на Ізраїль у жовтні.

«Якби ми погодилися на це, наші солдати полягли б даремно, і наступне 7 жовтня було б лише питанням часу... Умови, запропоновані ХАМАС, доводять просту думку — ніщо не замінить перемоги. Лише повна перемога забезпечить ліквідацію ХАМАС і повернення всіх наших заручників», — наголосив Нетаньягу.

Як пише Boomberg, у секторі Гази офіційно залишаються 132 заручники, хоча з них відомо про 27 загиблих. Серед заручників 121 ізраїльтянин, ще 11 — іноземці з Таїланду, Непалу, Танзанії, Франції та Мексики. Девʼятнадцять заручників — жінки. Протягом останніх кількох днів посилився громадський тиск щодо повернення ізраїльських заручників — на вихідних перед резиденцією Нетаньягу рідні заручників провели демонстрацію, закликаючи його «зупинити страту» решти заручників.