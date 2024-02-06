Катар стверджує, що ХАМАС дав «позитивну відповідь» на нову угоду про звільнення ізраїльських заручників

Бойовики ХАМАС дали «позитивну відповідь» на нову пропозицію про угоду з Ізраїлем для звільнення заручників. Раніше угруповання гальмувало перемовини, вимагаючи повністю припинити вогонь, але на це не погоджувався Ізраїль.

Про це заявив премʼєр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє The Times of Israel.

«Ми отримали відповідь від ХАМАС щодо загальних рамок угоди [про звільнення заручників]. У відповіді є деякі зауваження, але в цілому вона позитивна», — так Аль Тані прокоментував відповідь ХАМАСу.

Він відмовився розкрити інші подробиці, проте наголосив, що Катар налаштований «оптимістично». Відповідь бойовиків уже передали Ізраїлю. Катар сподівається, що нову угоду про звільнення заручників можуть ухвалити найближчим часом.

Катар, США і Єгипет виступають посередниками у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС. В останні тижні угоду про звільнення ізраїльських заручників гальмували обидві сторони — в Ізраїлі умови бойовиків вважали «неприйнятними», а ХАМАС вимагав постійного припинення вогню до звільнення заручників.