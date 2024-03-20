ООН: Голод у Газі через ізраїльські обмеження на допомогу може вважатися воєнним злочином

Ізраїльські обмеження на ввезення гуманітарної допомоги в сектор Гази можна прирівняти до воєнного злочину моріння голодом.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Турк, передає The Guardian.

За даними ООН, у Газі спостерігається катастрофічний голод серед населення, його рівень є найгіршим за поточною системою класифікації.

«Ступінь нинішніх обмежень Ізраїлю на надходження допомоги в Газу, те, як він продовжує вести бойові дії, може бути рівнозначний використанню голоду як методу війни, що є воєнним злочином», — сказав комісар.

Перед коментарем Фолькера Турка генсек ООН Антоніу Гутерреш назвав дефіцит продовольства «повністю спричиненим людиною». А ще був звіт Інтегрованої класифікації продовольчої безпеки (IPC), який попередив про неминучий голод на півночі сектора Гази.

Гуманітарні організації продовжують звинувачувати Ізраїль у блокаді Гази, тоді як уряд ізраїльського премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу каже, що він сприяє наданню допомоги палестинцям, а саме ООН і гуманітарні групи винні у будь-яких проблемах щодо кількості та темпів доставки.

Питання надходження допомоги до сектора Гази стало ключовим у розбіжностях між Адміністрацією президента США Джо Байдена та Біньяміном Нетаньягу, оскільки Штати та інші країни десантують допомогу в Газу та працюють над відкриттям морського шляху з Кіпру.