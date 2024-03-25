Кремлівська мережа ботів поширює фейки про непричетність ІДІЛ до теракту в Crocus City Hall — нібито винні Україна і Захід

Кремлівська мережа ботів поширює в соцмережах псевдожурналістські статті про те, що за терактом у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall стоять США, Україна, секретне британське розвідувальне управління MI6 і загалом колективний Захід. А інформація Штатів про відповідальність терористичної організації «Ісламська держава» — фейк.

Це встановив проєкт «блокувальник ботів» / antibot4navalny, передає The Insider.

Найімовірніше, такі матеріали розповсюджує мережа ботів Doppelgänger, яку також називають RRN. Статті поширюють з фейкових сайтів ЗМІ або з сайтів — клонів деяких відомих видань, як-от: spiegel.ltd; grenzezank.com; hauynescherben.net; meisterurian.io; onnam.life і багатьох інших.

Мережа використовує шаблон «боти двох рівнів»: одні розміщують у себе контент, інші масово репостять його в соцмережі X (Twitter) у коментарях до чужих публікацій, часто на зовсім сторонню тематику. Наприклад, під постом про футбольний матч.

The Insider

За даними Meta, за спам-атакою стоять IT-компанії «Національні технології» і «Агентство соціального проєктування» (АСП), що перебувають під санкціями Євросоюзу. Кінцевим власником ТОВ «Національні технології» є державна корпорація «Ростех».

Також боти просували сайт EuroBRICS, який має доведені звʼязки з підрозділом психологічних операцій збройних сил рф (в/ч 54777). Раніше ЄС запровадив пакет санкцій проти учасників кампанії з маніпулювання цифровою інформацією, зокрема й проти «Національних технологій», АСП та кількох офіцерів тієї самої в/ч 54777.

Такі матеріали поширюють англійською, німецькою, арабською, іспанською, італійською, польською, французькою мовами та івритом. Низку мов ця мережа використовує вперше — ймовірно, кремлівську пропаганду дедалі більше поширюють на західну аудиторію.

Клон німецького видання Der Spiegel опублікував матеріал під назвою «Легалізований тероризм. Теракт у росії ставить питання про співпрацю України з ісламістськими терористичними угрупованнями».

Кремлівський наратив мережа поширює не лише на клонах відомих ЗМІ. Doppelgänger має і власні сайти, що виглядають, як звичайні новинні видання, як-от сайт Il Correspondente, що пише італійською. У матеріалі про теракт у Crocus під заголовком «Терор повертається до Москви» йдеться, що «Київський режим несе пряму відповідальність за різанину в Crocus. Україна стала глобальним центром вербування і підготовки терористів з боку США та Великої Британії».

В іншому матеріалі на фейковому онлайн-виданні Grenzezank ідеться про те, що за терактом нібито стоять США та Україна, оскільки «терористи поводилися, як навчені солдати і використовували військову тактику, притаманну найманцям», а після стрілянини попрямували в бік України (про це раніше казали російські силовики).

Ще одне з фальшивих видань мережі ботів — Haüyne Schreben пише, що нібито Захід навмисно поширює «фейкові новини» про те, що за атакою стоїть ІДІЛ.

«Найдивовижніше — це реакція Заходу на те, що відбувається. Не висловлюючи співчуття, британська влада майже відразу після теракту заявила, що Україна непричетна до різанини у Crocus. Київ, своєю чергою, почав активно поширювати інформацію про причетність бойовиків ІДІЛ до вибухів і розстрілу мирних жителів, не надавши жодних доказів. The New York Times опублікувала фейкову заяву терористів «Ісламської держави», де вони стверджували, що є організаторами теракту, але використали шаблон, який «Ісламська держава» не використовувала вже кілька років», — йдеться в статті.

Тієї ж ночі (з 23 на 24 березня), коли різними мовами просувався наратив про винних у теракті Україну та Захід, боти також поширювали на українську аудиторію матеріали з черговою агітацією до вуличних акцій — у публікаціях людей закликають вимагати від української влади ротації / демобілізації в ЗСУ. Людей через соцмережі підбурюють виходити на вуличні акції. Приклад такої публікації від сторінки-одноденки:

Що сталося в Crocus City Hall

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». У ТРЦ зайшли чотири чоловіки й почали розстрілювати всіх на своєму шляху. У концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

ФСБ стверджує, що терористи з Crocus City Hall планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні. ГУР ще в день теракту заявив, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка зрештою закінчиться звинуваченнями на адресу України. Розвідка стверджувала, що таким чином путін хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні й тотальну мобілізацію в рф.

Газета The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців писала, що теракт організувала «Ісламська держава». Спецслужби США зібрали розвіддані про те, що «Вілаят Хорасан», афганський осередок ІД, планує теракт у Москві. Цю інформацію Вашингтон передавав Москві. Джерело з російської держагенції ТАСС підтвердило, що США ділилися даними про підготовку теракту, проте нібито «без конкретики».

CBS News повідомляло, що США попереджали росію про теракт і надавали розвіддані про потенційний напад. За кілька днів до теракту путін назвав ці попередження «шантажем».

23 березня «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». Наступного дня в соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави». Один з терористів під час атаки кричить арабською «Убий їх усіх» та «Невірні будуть переможені». Також він прославляє Аллаха. Усі четверо вели невибірковий вогонь по людях, а один із них перерізав горло пораненим.

24 березня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall — Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва. Троє з чотирьох зʼявилися на суді зі слідами тортур. Рачабалізоду силовики при затримані на відео відрізали вухо, а Фарідуні на камеру катували струмом.

Фото підозрюваних

На фото — Рачабалізоду, Мірзоєв, Файзов і Фарідуні. Ймовірно, вони є членами «Ісламської держави Хорасан».