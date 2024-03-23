В Україні відновлюють енергопостачання після масованої атаки росії в ніч на 22 березня. Найскладніша ситуація в Харкові

Енергетики по всій країні працюють над відновленням електропостачання після масованої атаки росії в ніч на 22 березня.
Про це повідомляють «Укренерго» і група компаній ДТЕК.
Енергосистема наразі працює збалансовано. Дефіциту не прогнозують.
Найскладніша ситуація зберігається в Харківській області. Фахівці «Укренерго» та обленерго працюють над поетапним відновленням живлення за резервною схемою.
У Хмельницькій області все ще є відключення споживачів, тривають ремонтні роботи.
В Одеській області застосовані графіки погодинних відключень. Усе через пошкоджені підстанції та зростання споживання. Вцілілі ділянки мережі просто не можуть передати весь обсяг електроенергії, необхідний для покриття зростаючих потреб.
У Дніпропетровській області світло повернули майже всюди, окрім частини Нікополя.
Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Хмельниччина, Миколаїв і Запоріжжя — фактично всюди відновили технічну можливість подачі електрики.
- Росіяни в ніч на 22 березня масовано атакували енергетику України. Окупанти влучили в найбільшу гідроелектростанцію — ДніпроГЕС (Запоріжжя). Запорізька АЕС втратила одну лінію живлення, пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Були удари по обʼєктах енергетики в Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях.
- За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це наймасштабніша російська атака на українську енергосистему за останній час, мета якої «спробувати знову, як і минулого року, викликати масштабний збій у роботі».
- Загалом тієї ночі окупанти запустили по Україні 151 ракету і дрон-камікадзе. ППО збила 55 дронів Shahed і 37 ракет, з яких 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві авіаційні ракети Х-59.
- У Запоріжжі та Хмельницькому загинули чотири людини. Понад 25 людей поранені.