В Україні відновлюють енергопостачання після масованої атаки росії в ніч на 22 березня. Найскладніша ситуація в Харкові

Енергетики по всій країні працюють над відновленням електропостачання після масованої атаки росії в ніч на 22 березня.

Про це повідомляють «Укренерго» і група компаній ДТЕК.

Енергосистема наразі працює збалансовано. Дефіциту не прогнозують.

Найскладніша ситуація зберігається в Харківській області. Фахівці «Укренерго» та обленерго працюють над поетапним відновленням живлення за резервною схемою.

У Хмельницькій області все ще є відключення споживачів, тривають ремонтні роботи.

В Одеській області застосовані графіки погодинних відключень. Усе через пошкоджені підстанції та зростання споживання. Вцілілі ділянки мережі просто не можуть передати весь обсяг електроенергії, необхідний для покриття зростаючих потреб.

У Дніпропетровській області світло повернули майже всюди, окрім частини Нікополя.

Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Хмельниччина, Миколаїв і Запоріжжя — фактично всюди відновили технічну можливість подачі електрики.