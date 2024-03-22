Повітряні сили ЗСУ: Вночі ППО збила 55 із 63 Shahed і 37 із 88 ракет

Російські війська в ніч на 22 березня запустили по Україні 151 ракету і дрон-камікадзе. ППО збила 55 дронів Shahed і 37 ракет, з яких 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві авіаційні ракети Х-59.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Усього ворог запустив:

63 ударні БпЛА типу Shahed (район пусків Приморсько-Ахтарськ, росія);

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Бєлгородська область рф, Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із 5 бомбардувальників Ту-22М3, Ростовська область рф);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К, Тамбовська область рф);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34), із Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська, Курська область рф).

Росіяни в ніч на 22 березня масовано атакували енергетику України. Є влучання в найбільшу гідроелектростанцію — ДніпроГЕС (Запоріжжя). Загрози прориву немає. Також були удари по обʼєктах енергетики в Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях.