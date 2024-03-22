Ракетна атака на енергосистему України: загинули три людини, понад 10 — поранені

В Запоріжжі через масовану ракетно-дронову атаку росії загинула людина і ще 10 людей дістали поранення.

Голова обласної адміністрації Іван Федоров повідомив, що зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки і багатоповерхівки. По місту росіяни випустили майже 20 ракет. Влучання виключно в цивільні об’єкти.

Три людини вважаються зниклими безвісти. Чотири будинки зруйновані вщент, а понад 40 — пошкоджені. Найбільших руйнувань зазнали три локації — 7 приватних будинків зруйновані та десятки пошкоджені по вулиці Славутича, 2 під’їзди та десятки квартир пошкоджені по вул. Бородинській, 1, та ДніпроГЕС — там зупинили рух транспорту греблею.

У Хмельницькому, повідомляє Міністерство внутрішніх справ, двоє загиблих і щонайменше 8 поранених. Рятувальники розбирають завали. Зруйновані житлові будинки. МВС показало відео порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.