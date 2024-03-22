Ракетна атака на енергосистему України: загинули три людини, понад 10 — поранені

В Запоріжжі через масовану ракетно-дронову атаку росії загинула людина і ще 10 людей дістали поранення.
Голова обласної адміністрації Іван Федоров повідомив, що зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки і багатоповерхівки. По місту росіяни випустили майже 20 ракет. Влучання виключно в цивільні об’єкти.
Три людини вважаються зниклими безвісти. Чотири будинки зруйновані вщент, а понад 40 — пошкоджені. Найбільших руйнувань зазнали три локації — 7 приватних будинків зруйновані та десятки пошкоджені по вулиці Славутича, 2 під’їзди та десятки квартир пошкоджені по вул. Бородинській, 1, та ДніпроГЕС — там зупинили рух транспорту греблею.
У Хмельницькому, повідомляє Міністерство внутрішніх справ, двоє загиблих і щонайменше 8 поранених. Рятувальники розбирають завали. Зруйновані житлові будинки. МВС показало відео порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.
- Росіяни в ніч на 22 березня масовано атакували енергетику України. Є влучання в найбільшу гідроелектростанцію — ДніпроГЕС (Запоріжжя). Загрози прориву немає. Запорізька АЕС втратила одну лінію живлення, пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Були удари по обʼєктах енергетики в Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях.
- За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це наймасштабніша російська атака на українську енергосистему за останній час, мета якої «спробувати знову, як і минулого року, викликати масштабний збій у роботі».
- Загалом цієї ночі окупанти запустили по Україні 151 ракету і дрон-камікадзе. ППО збила 55 дронів Shahed і 37 ракет, з яких 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві авіаційні ракети Х-59.