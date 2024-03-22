Через нічну атаку в Одеській і Хмельницькій областях без світла залишилися майже 300 тисяч споживачів

Внаслідок нічного російського обстрілу України в Хмельницькій області були знеструмлені понад 201 тисяча споживачів.

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.

Там зазначають, що більшість уже отримали електроенергію, водночас без світла досі залишаються понад 20 тисяч абонентів у 15 населених пунктах. Через атаку електроенергію розподіляють за аварійними схемами живлення.

Росіяни вночі також ударили по енергетичних обʼєктах Одеської області, внаслідок чого близько 300 тисяч споживачів підпадуть під графіки відключення. Наразі за графіком відключені 260 тисяч абонентів, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Там фахівці зараз проводять відновлювальні роботи.

Кіпер зазначив, що обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема котельні, водонасосні станції, лікарні та пологові будинки забезпечені генераторами.

Також у регіоні працює 399 пунктів незламності, в разі потреби готові розгорнути ще 413.