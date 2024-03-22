Через нічну атаку в Одеській і Хмельницькій областях без світла залишилися майже 300 тисяч споживачів

Внаслідок нічного російського обстрілу України в Хмельницькій області були знеструмлені понад 201 тисяча споживачів.
Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.
Там зазначають, що більшість уже отримали електроенергію, водночас без світла досі залишаються понад 20 тисяч абонентів у 15 населених пунктах. Через атаку електроенергію розподіляють за аварійними схемами живлення.
Росіяни вночі також ударили по енергетичних обʼєктах Одеської області, внаслідок чого близько 300 тисяч споживачів підпадуть під графіки відключення. Наразі за графіком відключені 260 тисяч абонентів, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Там фахівці зараз проводять відновлювальні роботи.
Кіпер зазначив, що обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема котельні, водонасосні станції, лікарні та пологові будинки забезпечені генераторами.
Також у регіоні працює 399 пунктів незламності, в разі потреби готові розгорнути ще 413.
- Росіяни в ніч на 22 березня масовано атакували енергетику України. Є влучання в найбільшу гідроелектростанцію — ДніпроГЕС (Запоріжжя), внаслідок якого стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Запорізька АЕС втратила одну лінію живлення, пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Були удари по обʼєктах енергетики в Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях.
- Загалом цієї ночі окупанти запустили по Україні 151 ракету і дрон-камікадзе. ППО збила 55 дронів Shahed і 37 ракет, з яких 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві авіаційні ракети Х-59.
- За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це наймасштабніша російська атака на українську енергосистему за останній час, мета якої «спробувати знову, як і минулого року, викликати масштабний збій у роботі».
- У Запоріжжі та Хмельницькому загинули троє людей. Понад десять поранені.