Від нічної ракетної атаки на Київ постраждав склад ROZETKA

Під час нічної масованої ракетної атаки на Київ значних пошкоджень зазнав склад та транспорт інтернет-магазину ROZETKA.
Про це у Facebook повідомив співзасновник маркетплейсу Владислав Чечоткін.
«На фото — наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)», — написав він.
Під час удару на зміні в приміщенні складу було 99 людей, але вони вчасно спустилися в бомбосховище. Ніхто не постраждав.
- У ніч на 21 березня російські війська атакували ракетами Київ та Київську область. 11 бомбардувальників Ту-95 запустили 29 крилатих ракет Х-101/555, з землі запустили балістичну ракету «Іскандер-М» або корейську KN-23, а винищувач МіГ-31К запустив аеробалістичну ракету «Кинджал». Повітряні сили заявили, що ППО збила усі 31 ракету.
- У столиці від уламків постраждали житлові будинки, склади та автівки у Шевченківському, Подільському та Святошинську районах. В області уламками зруйнованої кілька житлових будинків. Загалом травмовані 10 людей. Загиблих немає.