Росія атакувала Київ ракетами — постраждали люди, є руйнування

Російські окупанти запустили по столиці крилаті й балістичні ракети — їх усі збила ППО. Однак є руйнування від падіння уламків, постраждали десять людей, серед яких дитина.

Про це повідомили ДСНС України та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Подільському районі виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 30 квадратних метрів, зруйновані перший поверх та частково другий. За іншими адресами сталися займання трансформаторної підстанції та складу.

У Шевченківському районі виникла пожежа в квартирі на пʼятому поверсі 6-поверхового житлового будинку. За ще однією адресою загорілися три автомобілі, пошкоджені вікна багатоквартирного будинку.

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У Святошинському районі теж пошкоджені вікна у житловому будинку.

Загалом на місцях працювали 177 рятувальників та 38 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники евакуювали з будинків 79 людей.

Цей ракетний удар по столиці став першим після паузи у 44 дні.