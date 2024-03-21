Росія атакувала Київ ракетами — постраждали люди, є руйнування

Російські окупанти запустили по столиці крилаті й балістичні ракети — їх усі збила ППО. Однак є руйнування від падіння уламків, постраждали десять людей, серед яких дитина.
Про це повідомили ДСНС України та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
У Подільському районі виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 30 квадратних метрів, зруйновані перший поверх та частково другий. За іншими адресами сталися займання трансформаторної підстанції та складу.
У Шевченківському районі виникла пожежа в квартирі на пʼятому поверсі 6-поверхового житлового будинку. За ще однією адресою загорілися три автомобілі, пошкоджені вікна багатоквартирного будинку.
У Святошинському районі теж пошкоджені вікна у житловому будинку.
Загалом на місцях працювали 177 рятувальників та 38 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники евакуювали з будинків 79 людей.
Цей ракетний удар по столиці став першим після паузи у 44 дні.
- Сили ППО за ніч знищили 31 ракету — це дві балістичні та 29 крилатих. Оборонці неба працювали на Київщині та в самому Києві.