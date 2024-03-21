Сили ППО знищили усі балістичні й крилаті ракети — 31

У ніч на 21 березня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами — «Іскандер-М» (KN-23), Х-47М2 «Кинджал», а ще 29-ма крилатими ракетами Х-101 / Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Їх випустили з Волгодонська та Енгельса.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Силам ППО вдалося збити всі ракети: як балістичні, так і крилаті. Основним напрямком удару був Київ. Ракети заходили з півночі. Загалом усі цілі збили над столицею та Київщиною.

До відбиття атаки залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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