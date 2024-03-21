Росія вночі завдала по Україні масованого ракетного удару. Більшість ракет била по Києву

Російські війська в ніч на 21 березня завдали масованого ракетного удару по Україні. Більшість ракет атакувала Київ.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск крилатих ракет Х-101/555 з щонайменше девʼяти стратегічних бомбардувальників Ту-95, а також про пуски аеробалістичних ракет «Кинджал» та «Іскандер-М».

Наслідки

Про наслідки атаки станом на 06:30 відзвітувала лише влада столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків Шевченківському, Подільському та Святошинському районах. Вони впали на територію дитсадка, житлові будинки, територію одного з підприємств та стоянку з автівками.

У будинках здебільшого пошкоджені вікна, але є загоряння двоповерхового будинку. Також горять автівки і квартира в Шевченківському районі.

Відомо про 10 постраждалих, двох із них госпіталізували. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі, а четверо — в Святошинському.

Київська адміністрація заявила про збиття над небом столиці приблизно трьох десятків ракет.