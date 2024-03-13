Нестор Шуфрич залишиться під вартою ще на два місяці

Народний депутат Нестор Шуфрич залишиться під вартою до 11 травня. Суд продовжив йому запобіжний захід у справі про державну зраду.

Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Прокурор просив для Шуфрича тримання під вартою без альтернативи застави.

За словами нардепа, він перебуває під вартою вже шість місяців і вважає, що «є посягання» на його конституційні права з точки зору свободи, а його «переслідування є замовним».

Справа Шуфрича

У вересні 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він «тісно співпрацював» і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні. Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері: він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та росії «єдина історія» і що українці й росіяни — «один народ». Таким чином, стверджують в СБУ, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. Джерела «Бабеля» в СБУ також повідомили, що під час обшуків у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Шуфрича.