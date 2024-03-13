Міноборони України оприлюднило перелік озброєння, яке увійде до пакета допомоги від США на $300 мільйонів

Сполучені Штати в новому пакеті допомоги Україні, про який оголосили 12 березня, виділяють додаткові ракети для HIMARS, артилерійські снаряди різних калібрів, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння, інші боєприпаси, а також засоби для технічного обслуговування.

Загалом до пакета ввійшли:

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

протитанкові гранатомети АТ-4;

додаткові боєприпаси для стрілецької зброї;

боєприпаси для підриву перешкод;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

«Я вдячний американському народу та міністру оборони США Ллойду Остіну особисто за непохитну підтримку», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Це перший пакет допомоги США від початку цього року. Останній пакет допомоги на $250 мільйонів Штати надали 27 грудня 2023 року.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Кілька місяців республіканці й демократи вели переговори щодо компромісного двопартійного законопроєкту. Саботувати угоду, зокрема, закликав республіканців колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він вважає, що США потрібен окремий законопроєкт про кордони та імміграцію і він не має бути привʼязаним до іноземної допомоги в жодному вигляді. Байден розкритикував Трампа, заявивши, що той погрожував республіканцям і намагався їх залякати.

Після провалу кількох варіантів угоди 13 лютого 2024 року Сенат США підтримав пакетний законопроєкт, у який входить допомога Україні, Ізраїлю й Тайваню, але без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Його має затвердити Палата представників, яка пішла на канікули до 28 лютого, не розглянувши документа.