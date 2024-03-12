США оголосили про пакет допомоги Україні на $300 мільйонів. Це перша підтримка з грудня 2023 року

США оголосили про пакет військової допомоги для України на $300 мільйонів.

Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

До пакету увійшли, зокрема, артснаряди, боєприпаси для HIMARS і ракети для ППО.

«Від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги зі зброєю та обладнанням на суму $300 мільйонів, щоб задовольнити найбільш критичні потреби України», — сказав Салліван.

За його словами, кошти на допомогу вдалося знайти завдяки економії в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї.