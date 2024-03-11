З окупованих територій повернули пʼятьох дітей. Найменшій дитині — два роки

З окупованих територій вдалося повернули пʼятьох дітей, а також 18-річного сироту.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося декільком родинам з дітьми. Найменшому з малюків — два роки. Прокудін зазначає, що всі спогади дитини припали саме на життя в окупації.

Зараз діти й дорослі у безпеці. З ними працюють психологи та лікарі. Повернути українців допомогла організація Save Ukraine.