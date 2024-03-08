Зеленський заявив, що балістична ракета в Одесі вдарила за 300—400 метрів від нього і премʼєра Греції

Під час візиту президента України Володимира Зеленського і премʼєр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса в Одесу 6 березня росіяни атакували місто балістикою. Ракета вдарила за 300—400 метрів від місця, де перебували лідери.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтервʼю для італійської програми Cinque minuti.

Зеленський зазначив, що окупанти випустили ракету з тимчасово окупованого Криму. За його словами, вона прилетіла дуже швидко. На момент обстрілу він і грецький премʼєр-міністр перебували в морському порту Одеси.

«Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку це щось неймовірне, коли у нас премʼєр-міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, я кажу про якусь повагу до лідерів інших держав, до людей інших держав. Ви бачите, що від росії, від путіна її просто немає», — сказав Зеленський.

Український президент також зазначив, що премʼєр-міністр Греції «був здивований» таким ударом.