Росія атакувала Одесу, коли там були Зеленський і премʼєр Греції. Є загиблі

Російські окупанти атакували Одесу вранці 6 березня. У цей час у місті перебували президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Як повідомив президент, через російський удар є загиблі та поранені, передає «Суспільне».

«Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, усіх деталей не знаю ще, але знаю. що є загиблі, є поранені», — сказав Зеленський.

Під час атаки Міцотакіс і Зеленський були в порту.

«Президент Зеленський та його штаб показували та пояснювали нам значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити морський український шлях, і якої шкоди він зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід», — додав грецький премʼєр.

Раніше низка медіа і блогерів з посиланням на грецьку газету ProtoThema написали, що росія в Одесі завдала ракетного удару поблизу кортежу Володимира Зеленського.

Однак газета послалася спочатку на українського журналіста, який припустив, що якщо в місті президент, то ворог міг цілитися в нього. Однак потім уточнила, що вибух пролунав приблизно за 150 метрів від консульства Греції в Одесі. Держміністр Ставрос Папаставр заявив ProtoThema, що з місією все добре.