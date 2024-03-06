Від нічної атаки дронів Shahed постраждали Суми, Одещина й Хмельниччина. Є поранені

Від нічної атаки дронів-камікадзе Shahed постраждали Суми й Одещина.

У Сумах було щонайменше 3 вибухи, повідомили в командуванні «Північ». Пошкоджена цивільна інфраструктура і житлові будинки. За даними прокуратури, поранені семеро людей, серед них 10-річний хлопчик, пошкоджені помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівля дошкільного навчального закладу. Також пошкоджені близько 20 автомобілів.

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В Одеській області уламки дронів пошкодили рекреаційний обʼєкт, газогін та житлові будинки, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Загиблих чи постраждалих немає. У регіоні збили 18 дронів. Кіпер додав, що маневри дронів у житлових кварталах ускладнювали роботу Силам ППО.

У Хмельницькій області збили шість Shahed. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, повідомили в ОВА. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Інших деталей влада не розкриває.