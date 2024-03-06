Окупанти обстріляли портову інфраструктуру в Одесі — пʼятеро людей загинули

Російські окупанти вранці 6 березня завдали удару по портовій інфраструктурі Одеси. Через це загинули пʼятеро людей.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарях «Суспільному», «РБК-Україна» та УП.

Наразі уточнюють кількість поранених. Тривають слідчі дії, щоб встановити обставини воєнного злочину росії.

У момент атаки на порт в Одесі там перебували президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. За словами президента, вони бачили цей удар.

Грецький премʼєр сказав, що чув сирену і звуки вибухів, які були близько. Для нього це стало «дуже вражаючим досвідом».

Водночас речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі «Донбас.Реалії» зазначила, що ракетний удар по Одесі не був повʼязаний із візитом президента Зеленського і премʼєра Міцотакіса.

«Так, по Одесі завдали ракетного удару, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель у припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не повʼязано з конкретним візитом», — сказала вона.