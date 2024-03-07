CNN: Російська ракета вибухнула за 500 метрів від Зеленського та премʼєра Греції в Одесі

Російська ракета вибухнула лише за 500 метрів від президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, які проводили зустріч в Одесі 6 березня.

Про це пише CNN з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Видання пише, що конвой, який перевозив лідерів під час візиту до Одеси, відчув на собі «вплив удару» — група побачила грибоподібну хмару диму.

Сам Зеленський і Міцотакіс не постраждали. Через удар загинули пʼятеро людей.

«Ми бачили цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що були жертви, усіх деталей не знаю ще, але знаю. що є загиблі, є поранені», — сказав президент Зеленський.

Міцотакіс сказав, що Зеленський провів для нього екскурсію Одесою, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги.

«Невдовзі, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. Думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут йде справжня війна. Кожен день йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших ні в чому не винних співгромадян», — сказав Міцотакіс журналістам.

Зеленський часто здійснює ризиковані поїздки на лінію фронту і вітав десятки світових лідерів в Україні за більш ніж два роки війни з росією, однак CNN пише, що напад у середу може стати одним із «дзвінків для президента». Крім того, близькість удару до Міцотакіса, лідера держави-члена НАТО, також підкреслює небезпеку таких візитів і «потенційні глобальні наслідки конфлікту».