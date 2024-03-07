Спецпредставник Китаю під час «туру» з вирішення російсько-української війни відвідав Київ

Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей під час своєї поїздки в Європу для обговорень з врегулювання російсько-української війни відвідав Київ. З ним прибула і делегація КНР.
Про це повідомили на сайті Офісу президента.
Китайську делегацію проінформували про ситуацію на полі бою, роботу «зернового коридору», повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих росією українських дітей.
Делагації показали зразки уламків збитої ракети виробництва Північної Кореї, розповіли про те, як росія використовує комплектуючи з третіх країн для виробництва озброєння, про ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою в умовах війни, ситуацію на ЗАЕС. З китайською делегацією обговорили Українську формулу миру.
Представники України порушили питання про те, як Китай може сприяти припиненню насильницької депортації українських дітей, обміну полоненими, демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС.
З української сторони у брифінгу взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, заступники очільника ОП Роман Машовець, Андрій Сибіга, Ігор Жовква, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, представники Головного управління розвідки, Генерального штабу ЗСУ, посол України в КНР Павло Рябікін, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, радники керівника ОП Дарія Зарівна і Владислав Власюк.
Свій «тур» спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей розпочав 3 березня з поїздки до Москви. Росія скористалася приїздом Лі Хуея для просування теми переговорів.
- Уперше Лі Хуей приїздив до України та країн ЄС у травні 2023 року. Тоді він заявляв про важливість участі Китаю в реалізації Української формули миру, яку озвучував Володимир Зеленський, і гарантуванні ядерної безпеки. Газета The Wall Street Journal писала, що Лі Хуей виступав за припинення вогню зі збереженням за росією окупованих українських земель.
- Офіційно Лі Хуей після поїздки закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.
- Відправити Лі Хуея в «турне» Європою лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив після першої від початку повномасштабної війни росії проти України телефонної розмови із Зеленським, яка відбулась наприкінці квітня 2023 року. Лі став найвищим китайським посадовцем, який відвідав Україну від початку війни.
- Американський мовник NBC News розповідав біографію спецпредставника, з якої випливає, що Лі Хуей — вигідна постать для Москви. І навіть може стати найзручнішим перемовником для росіян, коли їм доведеться скласти зброю. Лі Хуей більшу частину карʼєри присвятив роботі в СРСР і пострадянських країнах. Наприкінці 1990-х він був послом Китаю в Казахстані, а з 2009-го десять років пропрацював послом у росії. Він запевняв, що Китаю потрібна «сильніша росія», що обидві країни однаково розуміють потребу в сильній державі та мають підтримувати одна одну. За словами російських аналітиків, Лі Хуей розуміє світогляд росіян, тож його постать як перемовника цілком комфортна, навіть якщо він схилятиме Кремль до непопулярних серед населення країни-агресора рішень.
- Автори NBC News також припускали, що для України Лі Хуей теж прийнятний варіант — серед його висловлювань були не тільки проросійські, але й проукраїнські. Щоправда, у статті наводять лише одну цитату Лі Хуея із зустрічі з українською делегацією в 2005 році. Тоді влада України була прозахідною, і попри це Лі переконував, що Китай всіляко підтримує процвітання України. Утім, це сталося задовго до того, як він почав працювати послом у Москві.