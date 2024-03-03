Спецпредставник Китаю почав свій «тур» з вирішення російсько-української війни. Він відвідав Москву

Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей розпочав свою поїздку в Європу для обговорень з врегулювання російсько-української війни.

Як пише Reuters, Лі Хуей відвідав Москву де зустрівся із заступником міністра закордонних справ росії Михайлом Галузіним.

«Було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі росії та врахування її інтересів у сфері безпеки», — заявила російська сторона за підсумками зустрічі.

МЗС Китаю заявило, що КНР готова «продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні».

Як і припускали аналітики, росія скористалася приїздом Лі Хуея для просування теми переговорів і може може почати стверджувати, що саме Україна відмовляється від мирного вирішення конфлікту.

Тепер Лі Хуей, за планом, поїде в Україну, Польщу, Францію та Німеччину.