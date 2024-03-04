Премʼєр Денис Шмигаль: Бельгія готова виділити частину прибутку з росактивів на оборону України

Бельгія задекларувала €1,7 мільярда прибутку від заморожених російських активів. Частина цих коштів піде на підтримку українських біженців та інші потреби України, зокрема і в обороні.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
«Бельгія задекларувала, що отримала у бюджет €1,7 мільярда прибутку від російських активів. Частково ці кошти розподілені на підтримку українських біженців у ЄС. Частково Бельгія готова профінансувати українські потреби, зокрема й оборонні», — заявив він.
Шмигаль зазначив, що Бельгія спільно з партнерами готова розглядати конфіскацію активів рф і можливість передати їх Україні. Протягом цього року ці механізми будуть опрацьовувати.
- Наприкінці січня 2024 року постійне представництво Бельгії при ЄС повідомило, що посли Євросоюзу погодили пропозицію про використання прибутків з росактивів для підтримки України.
- ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і в першому кварталі 2023 року принесла вже майже €750 мільйонів прибутку. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Минулого року США заморозили ще $8 мільярдів російських активів. Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості, щоб використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України.