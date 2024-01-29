У ЄС погодили пропозицію щодо використання заморожених російських активів на користь України

Посли Європейського Союзу погодили пропозицію щодо використання надприбутків з російських заморожених активів для підтримки України. Гроші планують надати на відновлення України.
Про це повідомило постійне представництво Бельгії при ЄС.
Таке рішення ухвалили перед наступним засіданням Ради ЄС із закордонних справ, яке відбудеться 19 лютого. До того країни Європейського Союзу досягли політичної домовленості про використання прибутків від заморожених російських активів на допомогу Україні, щоб у такий спосіб росія заплатила за довгострокову реконструкцію країни.
Країни-члени ЄС мають ще вирішити, як реалізувати план, перш ніж ці гроші зможуть переказати Україні.
Раніше Financial Times із посиланням на джерела писав, що доходи із заморожених у Європейському Союзі російських активів становитимуть до €3 мільярдів на рік або €15 мільярдів в період з 2023 до 2027 року. Сума залежатиме від процентних ставок протягом цього періоду.
Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну західні країни заморозили російських активів на понад $300 мільярдів. Українська влада наполягає, щоб ці гроші передали Києву як відшкодування за збитки. Міжнародні партнери загалом підтримують цей план, однак США і ЄС заявляли, що шукають законні способи для його реалізації.
- ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і в першому кварталі 2023 року принесла вже майже €750 мільйонів прибутку. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Нещодавно США заморозили ще $8 мільярдів російських активів. Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України.
- Бельгія головує в Раді Європейського Союзу з 1 січня до 30 червня 2024 року.