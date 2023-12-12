Financial Times: ЄС планує передати Україні €15 млрд доходів від заморожених російських активів

Європейська комісія планує зібрати €15 млрд для допомоги Україні із доходів від заморожених у Європейському Союзі російських активів. Цей план ще мають підтримати держави-члени ЄС.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За даними видання, цільовими будуть лише надходження від активів Центрального банку росії. Спершу Єврокомісія вимагатиме розміщувати отриманий від заморожених активів прибуток на окремих рахунках. На другому етапі плану прибуток переведуть до загального бюджету ЄС.

За оцінками Єврокомісії, це принесе до €3 млрд на рік, або €15 млрд в період з 2023 до 2027 року. Сума залежатиме від процентних ставок протягом цього періоду.

Держави-члени ЄС мають одностайно підтримати план, а також подальші кроки щодо його реалізації, перш ніж ці гроші зможуть переказати Україні.