Зеленський: У головкома карт-бланш на кадрові зміни у війську

У головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського є можливість ухвалювати будь-які кадрові зміни у війську.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
«У головкома карт-бланш на кадрові зміни в армії, у штабах — будь-які. Усі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт, його реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей», — сказав президент.
Також він очікує від Сирського детальної доповіді та конкретних пропозицій щодо подальших змін і дій на фронті.
Уранці 2 березня Олександр Сирський повідомив про кадрові зміни серед командирів бригад, оскільки, за його словами, деяким бригадам не вдається стримувати ворожі атаки й тримати позиції через недостатню підготовку, досвід і відповідальність командирів.
- 25 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що головком Сирський проводить аудит у ЗСУ. Він хоче побувати в кожній бригаді на кожному напрямку, щоб зробити висновки. Аудит має дати точну картину того, що відбувається в бригадах. Треба впорядкувати питання резервів, ротації, підготовки військових і надходження техніки. Деякі бригади не отримали обіцяної техніки, і це треба враховувати під час планування.
- 8 лютого 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього головнокомандувачем став Олександр Сирський. Перед цим президент говорив про необхідність змін. Пізніше він призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ, ним став генерал-лейтенант Олександр Павлюк, а потім призначив нових командувачів Обʼєднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ і Сил тероборони.