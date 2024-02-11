Володимир Зеленський призначив нових командувачів Обʼєднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ і Сил тероборони

Президент України Володимир Зеленський призначив нових командувачів Обʼєднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ ЗСУ, а також Сил територіальної оборони ЗСУ.

Відповідні укази він підписав 11 лютого.

Так, новим командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль, командувачем ДШВ став Ігор Скибюк, а командування Сил тероборони очолив Ігор Плахута.

Раніше командувачем Обʼєднаних сил був Сергій Наєв, а командування ДШВ очолював Максим Миргородський — їх президент сьогодні звільнив з посад.