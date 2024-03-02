Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про кадрові зміни серед командирів бригад

Під час триденної поїздки на Східний напрямок фронту головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що деяким бригадам не вдається стримувати ворожі атаки і тримати позиції через недостатню підготовку, досвід і відповідальність командирів.

Сирський також зазначив, що велике значення має рівень підготовки і злагодженості штабу бригади, через який діє командир.

Тому, за словами головнокомандувача, він відправив фахівців поділитися досвідом і надати допомогу в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу.

Як зазначив Сирський, заслухавши командирів бригад та їхніх заступників, ухвалили всі необхідні рішення для забезпечення резервами, боєприпасами, дронами та іншим обладнанням.

Також головнокомандувач оголосив про кадрові зміни серед командирів бригад.

«В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення», — сказав він.

Сирський відзначив дії бійців 54 ОМБр, які знищили дві колони бронетехніки противника влучним артилерійським вогнем і «грамотним мінуванням». Також він вшанував «стійкість і мужність» бійців 25 ОПДБр і 47 ОМБр у боях за Орлівку та Бердичі, а ще «рішучість і сміливість» воїнів 79 ОДШБр у відбитті ворожих атак в районі Новомихайлівки.

Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що перевів одну бригаду в тил «для відновлення боєздатності».

«Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв і переміщення в тил для відновлення боєздатності», — сказав він.

Наостанок Сирський зазначив, що ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.