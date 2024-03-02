Очільник МЗС Словаччини зустрівся з Лавровим — Фіцо назвав це збалансованою зовнішньою політикою

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим у Туреччині під час дипломатичного форуму. На це позитивно зреагував премʼєр країни Роберт Фіцо.

Про це повідомило посольство росії у Словаччині.

Що саме словацький і російський міністри обговорювали — невідомо, але посольство зазначило, що вони «обмінялися думками з найбільш актуальних питань міжнародного порядку денного, зокрема щодо ситуації в Україні». Словацька дипломатія не коментувала цю зустріч.

Юрай Бланар і Сергій Лавров.

Натомість на зустріч зреагував премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

«Нехай зустріч міністра оборони Роберта Калиняка з його американським колегою [Ллойдом Остіном] та одночасна зустріч міністра закордонних справ Юрая Бланара з російським колегою будуть прикладом нашої збалансованої та суверенної словацької зовнішньої політики для всіх сторін», — сказав він.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар говорив, що підтримує Україну як мирну, демократичну, суверенну країну, яка може стати частиною ЄС. Але водночас зазначав, що Словаччина закликає до якнайшвидшого початку мирних переговорів.

Словацька опозиція розкритикувала зустріч Бланара з Лавровим. Вона вважає, що нинішній уряд тепер орієнтується не на Захід, а на авторитаризм.