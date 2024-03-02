Міноборони почало випробовувати «плавучі» бронежилети. В чому їхня особливість

Міністерство оборони України розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ.

Про це повідомляє Міноборони.

Особливість такого бронежилета в тому, що при контакті з водою реагує спеціальний модуль і бронежилет спрацьовує, як рятувальний круг, не даючи військовому потонути.

Міністерство оборони України

Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Над ним працюють як іноземні, так і вітчизняні розробники.

Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

«Наразі декілька зразків таких «плавучих» бронежилетів ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування», — сказав Віталій Половенко.