У ЗСУ почали видавати жіночу військову форму

Військовослужбовиці Збройних сил України вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, виготовлених з урахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Про це пише Міноборони.

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох групах повноти — ІІ та ІІІ.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Моделі костюмів розробляв підрозділ ЗСУ разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Форма пройшла військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

У війська вже почали постачати 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів.

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, в українській армії служать десятки тисяч жінок, з яких близько пʼяти тисяч перебувають на фронті.

До держпідприємства Міноборони «Агенція оборонних закупівель» вже подали заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. Тривають тендери.