Міністерство оборони України сертифікувало перший жіночий бронежилет.

Бронежилет розробила компанія «Українська броня». У нього вигнута назовні бронеплита, звужені плечі та розширений низ. Він не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилета та важить від 10,5 кілограма.

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Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

«Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у «чоловічому» варіанті бронежилета», — розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Крім цього, «жіночий» варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту.

Після сертифікації бронежилет став доступним для закупівлі.