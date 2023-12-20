Парламент звільнив від ПДВ і мита комплекси РЕБ і пластини для бронежителів

Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроекти № 10341, № 10342 щодо звільнення від податку на додану вартість і мита при ввезенні в Україну комплексів радіоелектронної боротьби та пластин для бронежилетів для армії.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Обидва рази «за» проголосували 323 народних депутатів.
Законопроєкт № 10341 вносить зміни в пункт 32 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.
Оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, сили безпеки і оборони. Ця норма діятиме до кінця воєнного стану.
Закон № 10342 передбачає внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення.
- У травні парламент звільнив від оподаткування товари для виробництва й ремонту безпілотників.
- У липні Верховна Рада звільнила від мита й податку на додану вартість тепловізійні монокуляри, оснащені інфрачервоним детектором із вбудованою функцією камери, бінокуляри з функцією далекоміра, а також протидронові рушниці.