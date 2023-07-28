Рада звільнила від мита і ПДВ тепловізійні монокуляри й антидронові рушниці для військових

Верховна Рада України ухвалила законопроєкти № 9467 і № 9468.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

Вони передбачають звільнення від мита та податку на додану вартість тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором із вбудованою функцією камери, бінокулярів із функцією далекоміра, а також антидронових рушниць.

За законопроєкти проголосували за основу і в цілому. Вони очікують на підпис голови ВРУ Руслана Стефанчука.