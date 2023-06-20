Зеленський підписав законопроєкти, які спрощують виробництво та ремонт безпілотників

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 9275 та № 9276, які звільняють від оподаткування і ввізного мита компоненти для виробництва та ремонту безпілотних систем.
Законопроєкт № 9275
Він скасовує сплату ПДВ при ввезенні в Україну комплектуючих для безпілотних систем. Ця норма діятиме до кінця воєнного стану.
Законопроєкт № 9276
Документ тимчасово звільняє від сплати ввізного мита складові для виробництва або ремонту безпілотних систем. Він також буде чинним лише на період дії воєнного стану.
Закони наберуть чинності 22 червня.
- 29 травня Верховна Рада ухвалила ці законопроєкти.
- 22 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закони № 8360 та № 8361 про скасування мита й ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та інших пристроїв. Такі заходи є тимчасовими, на період дії воєнного стану в Україні, але не довше як до 1 січня 2024 року